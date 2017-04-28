Ситуация в Сирии: Представитель США в ООН советует давить на Москву

Постоянный представитель США при ООН Ники Гейли выступила с резким заявлением против России из-за того, что она продолжает поддерживать кровавый режим Асада, который развязал войну против собственного народа, и пытается обвинить в этом других.

Об этом она заявила в четверг, во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного гуманитарной ситуации в Сирии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я слушала моего российского коллегу, он говорил о целевых группах, дипломатии и необходимости меньше критиковать сирийский режим. Куда это нас привело? Это привело нас в никуда", - заявила Гейли.

Она напомнила, что Совет Безопасности ООН несколько раз пытался принять решение о прекращении насилия в Сирии, и только одна страна-постоянный член каждый раз выступала в защиту кровавого режима, которая даже не пропускает гуманитарной помощи ООН в пострадавшие районы.

"Многие из вас говорили, что мы должны оказывать давление на сирийский режим. В действительности это не так. Мы должны оказывать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим. Россия продолжает позволять ему и в дальнейшем делать преграды для гуманитарной помощи людям, которые в ней нуждаются", - заявила представитель США.

Гейли отметила, что Москва "продолжает прикрывать лидера, применяющего химическое оружие против собственного народа" путем наложения вето на резолюции. По ее словам, Асад знает, что Россия и в дальнейшем будет покрывать его преступления и продолжает их делать.

Таким образом, Гейли отреагировала на заявление российской делегации, которая заявила об ответственности США за войну в Сирии, что ведет режим Асада против собственного народа.