СК возбудил еще три дела по факту обстрелов населенных пунктов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил три новых уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасса. Об этом говорится в пресс-релизе СК, поступившем в «Газету.Ru».

Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, установлены новые факты проведения украинскими военнослужащими артиллерийских обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, в результате которых гибнут мирные жители.

По данным следствия, 14 и 24 января 2017 года украинскими военнослужащими были обстреляны с применением артиллерийских орудий калибра не менее 122 мм города Стаханов и Кировск Луганской области, в результате чего погибли двое мирных жителей. Также СК установил, что в период с 16 по 26 февраля военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Ясиноватая, Докучаевск, а также в Новоазовском районе Донецкой области, в результате которых ранения получили три мирных жителя.

Отмечается, что также были разрушены и повреждены более 20 жилых домов и других гражданских объектов, в том числе Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой несколько населенных пунктов с многотысячным населением.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели людей при обстреле Донецка, а также установил имена причастных к новым обстрелам Донбасса.