Скандальный президент Филиппин прерывает визит в РФ

Дутерте ввел сегодня военное положение на юге Филиппин и решил досрочно завершить визит в Москву.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, прилетевший в Москву с официальным визитом вчера, решил прервать его и вернуться в Манилу, пишет Philippine Star.

Ранее сообщалось, что Дутерте пробудет в России с 22 по 26 мая с официальным визитом.

Сообщается, что его самолет покинет Россию во вторник вечером, а не в пятницу, как планировалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что личная встреча Дутерте и Путина, назначенная на 25 мая, состоится сегодня, так как у Дутерте "поменялись обстоятельства".

Отметим, что сегодня Дутерте ввел военное положение на юге Филиппин. Причиной этому послужили столкновения филиппинских военных с группировкой, связанной с "Исламским государством".

Напомним, что президент Филиппин скандально известен своими заявлениями. В частности, Дутерте признавался в убийствах, грозился сжечь ООН, а также посылал Барака Обаму "к черту".