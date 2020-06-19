Східне партнерство є і буде пріоритетом зовнішньої політики ЄС

Президент Європейської Ради Шарль Мішель констатує, що Східне партнерство є пріоритетом зовнішньої політики Європейського Союзу.

Відповідну заяву він зробив в четвер у Брюсселі під час відео-прес- конференції, яка відбулася після закінчення відео-конференції лідерів Східного партнерства (СП).

Мішель підкреслив, що та підтримка, яку ЄС продемонстрував країнам СП під час пандемії коронавірусу, "продемонструвала важливість Східного партнерства". "Лідери висловили політичну волю продовжувати будувати простір спільної демократії, добробуту та стабільності, заснованої на наших спільних цінностях, які базуються на правилах міжнародного порядку і права. Східне партнерство - це пріоритет зовнішньої політики для Європейського Союзу і буде продовжувати залишатися таким", - заявив президент Європейської Ради.

Також Мішель особливо зазначив, що такий загальний простір повинен відповідати європейськими пріоритетам, серед яких він назвав демократію, права людини, верховенство права, гендерну рівність, структурні реформи та боротьбу з дезінформацією.

Говорячи про перспективу відносин з країнами Східного партнерства, президент Ради констатував, що вже існуючі угоди про асоціацію з Україною, Грузією і Молдовою надають для цього "величезний потенціал". "Меседж, який ми сьогодні надсилаємо - дуже чіткий - ми хочемо поліпшити ці відносини, тому що це партнерство для нас стратегічне", - додав Мішель.

