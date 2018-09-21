Скончался действующий президент Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер утром 21 сентября в возрасте 61 года.

Об этом со ссылкой на государственные телеканалы и радио сообщает Reuters.

Чан Дай Куанг был одним из фактических трех лидеров страны. Официально во главе Вьетнама стоят трое человек: президент, премьер-министр и председатель Коммунистической партии. Полномочия президента в основном были формальными и церемониальными.

Он умер в военном госпитале в Ханое-за "серьезной болезни, несмотря на усилия отечественных и иностранных врачей".

Куанг был десятым президентом Вьетнама. Он занимал эту должность с 2016 года. До того он возглавлял Министерство общественной безопасности - ведомство с широкими полномочиями, которое осуществляло сбор разведывательных данных, а также предотвращало внутренним и внешним угрозам партии.