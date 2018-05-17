СКР возбудил дело против американского журналиста, предложившего взорвать Крымский мост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении колумниста Тома Рогана, предложившего Украине нанести авиаудар по Крымскому мосту.

Напомним, колонка господина Рогана под заголовком «Украине следует взорвать путинский Крымский мост» была опубликована на сайте Washington Examiner в разделе «Мнения» 15 мая. Автор считает, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы нанести такой удар, после которого мостом станет невозможно пользоваться. При этом он отметил, что за счет длины моста можно сократить количество жертв среди тех, кто будет ехать по мосту.

«Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ»,— говорится в сообщении на сайте СКР.

В ведомстве уточнили, что следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, а также проводится доследственная проверка в отношении редактора журнала.

Строительство Крымского моста протяженностью 19 км и стоимостью почти 228 млрд руб. началось в феврале 2016 года. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл Крымский мост, проехав по нему на «КамАЗе». Движение по мосту было запущено 16 мая. Открытие моста осудили ЕС, НАТО и Украина.