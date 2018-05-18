Скрипаля выписали из больницы

В Национальной службе здравоохранения Англии заявили, что экс-разведчик поправился и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы покинуть больницу.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого в марте вместе с дочерью Юлией отравили в британском Солсбери, выписали из больницы. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии.

"Это фантастическая новость, что Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы покинуть районную больницу Солсбери", - сказала в своем заявлении главный исполнительный директор больницы Кара Чарльз-Баркс.

Как сообщалось, что следователи Великобритании по мере выздоровления допрашивают Сергея Скрипаля в больнице, где он находится после отравления.

Ранее стало известно, что Сергей Скрипаль тайно встречался со спецслужбами Чехии и Эстонии.