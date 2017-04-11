Скучно, девочки: Путин цинично пошутил о химической атаке Асада

Президент России Владимир Путин цинично прокомментировал атаку войск Башара Асада при помощи химического оружия, убившую десятки людей, обвинив во всем США

Об этом российский президент заявил 11 апреля, информирует "ДС" со ссылкой на Life.ru.

"Сильно напоминает события 2003 года, когда представители США в совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась в Ираке военная кампания, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене. Все то же самое происходит сейчас. Опять партнеры кивают им. Я вспоминают в связи с этим наших замечательных писателей. Хочется сказать: скучно, девочки! Мы все это уже видели, наблюдали, - сказал Путин.

При этом он анонсировал новые случаи применения в Сирии химического оружия, заявив, что это будут якобы "провокации".

"У РФ есть информация из надежных источников, что провокации с химоружием готовятся на других территориях Сирии, в том числе в районе Дамаска", - цитируют Путина "РИА Новости".

Как сообщала "ДС", 4 апреля в Сирии войска Башара Асада применили против мирных жителей химическое оружие в провинции Идлиб. При этом погибли десятки человек, в том числе дети.

7 апреля США выпустили около 60 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе правительственных войск Асада в сирийской провинции Хомс в ответ на химическую атаку в Идлибе.

11 апреля на встрече глав МИД G7 в итальянском городе Лукка госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор - присоединиться к США и их единомышленникам, или остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Ирана и террористической группировки "Хезболла".