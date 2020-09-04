Сліди "Новачка" лікарі знайшли у шкірі, крові та сечі Навального

Німецькі лікарі виявили сліди отрути з групи російського препарату "Новачок" на шкірі, крові та у сечі опозиціонера Олексія Навального.

За інформацією німецького видання Der Spiegel, про це на закритій зустрічі з членами бундестагу заявив державний секретар з питань оборони Герд Хуфе.

Щоб упевнитися у цьому німецькі експерти додатково дослідили відібрані зразки у спеціальній лабораторії в Мюнхені.

Сліди, пишуть автори матеріалу, були мінімальними. Проте фахівці виявили заборонену у світі речовину в шкірі, крові та сечі.