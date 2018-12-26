Ісламська держава взяла відповідальність за теракт в Іраку

Ісламська держава взяла відповідальність за вибух замінованого автомобіля у північному іракському місті Таль-Афар, унаслідок якого загинули щонайменше дві людини.

Про це повідомляє Reuters.

"Ісламська держава бере на себе відповідальність за вибух автомобіля у північно-іракському місті Таль Афар", - повідомили представники угруповання. Читайте також: В Іраку підірвали нашпиговане вибухівкою авто, є загиблі

Як повідомлялося, в результаті вибуху замінованого автомобіля у північному іракському місті Таль-Афар загинуло щонайменше двоє людей та 11 отримали поранення.