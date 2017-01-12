Слава Рабинович: Тиллерсон будет говорить все, что, по его мнению, поможет добиться утверждения на пост госсекретаря США

Кандидату на пост госсекретаря США Рексу Тиллерсону, делая различные заявления, придется выдерживать баланс, чтобы потом его не обвинили во лжи и нарушении своих же обещаний, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Назначение номинантов на высокие государственные должности в США является важным событием для всей страны, за которым следят не только американские, но и мировые СМИ, подчеркнул изданию "ГОРДОН" российский финансист и блогер Слава Рабинович, комментируя рассмотрение Сенатом кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

"Процесс назначения номинантов на определенные должности в США - это неформальное и достаточно сложное действие. Я жил в Америке и наблюдал за этими процессами. Могу сказать, что слушания по номинациям на ведущие должности страны вызывают не просто общенациональный и международный интерес, но иногда приводят к общенациональным и международным скандалам. За этим процессом следят все мировые СМИ, не говоря уже об американских. Ведь утверждение любого номинанта на ту или иную должность - крайне важное событие для США", - отметил Рабинович.

По его мнению, Тиллерсон и другие номинанты будут делать заявления, которые помогут занять должности, предложенные им будущим президентом США Дональдом Трампом.

"Конечно, Тиллерсон и другие номинанты не смогут относиться к этому процессу, как к игре, где они будут говорить какие-то смешные банальности. Они серьезно относятся к происходящему. И каждый из номинантов, принявших предложение Трампа, очень хочет быть утвержденным на соответствующую должность. Тиллерсон будет говорить все, что, по его мнению, поможет добиться утверждения на пост госсекретаря США. Так же будут действовать и другие номинанты. Тем не менее им придется выдерживать баланс, чтобы потом их просто не обвинили во лжи и нарушении своих обещаний и обязательств", - подчеркнул Рабинович.

Он акцентировал внимание на том, что прогнозировать действия Трампа на посту президента крайне сложно из-за его непредсказуемости.

"Разыгрывается некая дипломатическая игра между номинантами, Конгрессом и Сенатом, а также новоизбранным президентом. Неизвестно только, во что она выльется. Каждый сейчас пытается повысить шансы своего утверждения на должность. Что-либо спрогнозировать вообще трудно из-за сложившейся ситуации не только в США, но и во всем мире. Американцы выбрали мало предсказуемого, странного, популистского президента. В это же время в мире происходят некие гибридные войны, одно из ключевых мест в которых занимает Россия. В таком масштабе гибридные войны никогда раньше не велись", - заявил Рабинович.

Он считает, что импичмент может стать для Трампа не самым худшим развитием событий.

"Нужно помнить, что в США сильно развита институциональность каждой из ветвей власти. И каждая из них может занять твердую позицию, указав, что администрация президента вредит национальным интересам США. Это может привести к началу таких процессов, как импичмент. Вообще импичмент - это не самое плохое, что может произойти с американским президентом. Хуже только импичмент в сочетании со скамьей подсудимых", - резюмировал Рабинович.

Накануне в Сенате проходила процедура утверждения предложенного Трампом кандидата на пост госсекретаря.

В частности, Тиллерсон заявил, что США не должны отказываться от санкционного давления на Россию, а вторжение РФ в Крым было незаконным. По его словам, "Россия сегодня представляет угрозу".