Следком РФ возбудил новое уголовное производство против украинских военных

По версии российского следствия, бойцы ВСУ в 2015 году якобы обстреляли из тяжелой артиллерии гражданские объекты в зоне АТО.

Российские следователи снова фабрикуют дела против украинских военнослужащих

Новое время Следственный комитет Российской Федерации открыл еще одно уголовное производство против украинских военнослужащих в связи с якобы совершенными ими военными преступлениями против гражданского населения востока Украины.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, очередное дело по ч. 1. статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) открыто в святи с "прицельными артиллерийскими обстрелами из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры".

Российские следователи утверждают, что в августе-декабре 2015 года командир роты "Карпатская Сечь" 93 отдельной механизированной бригады ВСУ младший лейтенант Олег Куцин совместно с командиром 93 отдельной механизированной бригады ВСУ и другими военными обстреляли объекты гражданской инфраструктуры на оккупированных террористической организацией "ДНР" территории.

"Установлена причастность к аналогичному преступлению командира полка специального назначения "Днепр-1" Министерства внутренних дел Украины полковника Вячеслава Печененко, который 14 августа 2015 года вместе с другими военнослужащими осуществил прицельный артиллерийский обстрел города Донецка. В результате перечисленных обстрелов, произошедших в 2015 году, частично и полностью разрушены более 20 жилых домов в различных районах города Донецка и ранен мирный житель", - указывают в Следкоме.

Кроме того, российский Следком возбудил уголовное дело по аналогичной статье в связи с якобы артиллерийскими обстрелами в период с 11 по 23 марта.

"Военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя приказы должностных лиц Министерства обороны Украины, провели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных пунктах Донецкой области. В результате указанных артиллерийских обстрелов погиб мирный житель, девять человек получили ранения, частично и полностью разрушено более 50 объектов, в том числе жилых домов", - указывается в сообщении.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении бойцов ВСУ уголовное дело по ч. 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) за якобы обстрел жилых домов в Донецке в период с 27 февраля по 2 марта.

Кроме того, в заявлении СК РФ говорилось о наличии "доказательств применения ВСУ ракетных комплексов "Точка-У"" в Донбассе.