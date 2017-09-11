Следком РФ возбудил уголовные дела против Полторака, Муженко и 18 офицеров Минобороны

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении министра обороны Степана Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко и еще 18 высокопоставленных офицеров Минобороны, говорится в сообщении на сайте российского следственного органа.

В Следственном комитете утверждают, что они причастны к "преступлениям против русскоязычного населения Донбасса".

"Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении Министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид)", - говорится в сообщении.

По информации СК РФ, российская сторона намерена объявить высокопоставленных офицеров Минобороны в розыск.

Напомним, в сентябре 2016 года Следственный комитет РФ уже возбуждал уголовные дела в отношении Полторака и Муженко по обвинению "в геноциде национальной группы русскоязычных лиц на Донбассе".

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