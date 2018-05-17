Следком РФ завел дело на судей Конституционного суда Украины

Следственный комитет (СК) Российской Федерации завел уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины, которых российский госорган подозревает "в нарушении равенства прав и свобод граждан" (ст. 136 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следкома, судей обвиняют в том, что они признали несоответствующей Конституции Украины "декларацию о независимости Крыма".

В СК РФ утверждают, что якобы судьями было "нарушено право народа на самоопределение", в силу которого "все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие".

Дело открыли в отношении судей: Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина.

Напомним, что в марте военная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину и еще 18 судьям, которые признали законным так называемый "договор о присоединении Крыма к России". Им направили повестки о вызове на допрос. В мае СК РФ завел уголовное дело в отношении украинских прокуроров, которые открыли производство против 19 российских судей.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается международным сообществом.