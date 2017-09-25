Следователи США заинтересовались юридической фирмой, которую Манафорт нанял для Януковича - NYT

Пять лет назад Пол Манафорт обратился к крупной юридической фирме в Нью- Йорке с просьбой составить отчет для соратников Виктора Януковича. В документе были приведены оправдание заключения политического оппонента тогдашнего президента Украины. И теперь этот отчет снова вспомнили в США.

Об этом сообщает лояльное к Демократической партии издание New York Times. Источники газеты сообщили, что Департамент юстиции США попросил фирму "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Floam" предоставить информацию о работе на правительство Януковича.

Издание отмечает, что этот запрос появился как раз тогда, когда Манафорт, его работа на "Партию регионов", на украинских и российских олигархов, а также деньги, которые он получил за эту работу, оказались в центре расследования о вмешательстве России в выборы США, которое ведет специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер.

Правда, точно не известно, связан ли запрос в Skadden с расследованием Мюллера. Но интерес прокуроров к тому, что юридическая фирма делала для украинского правительства в те времена, указывает на широкую природу расследований, связанных с Манафортом. Кроме того, этот случай указывает на риск, связанный с работой на зарубежные авторитарные правительства, которые привлекают американских юристов, лоббистов и PR-консультантов.

Издание отмечает, что Манафорт сыграл ключевую роль в том, чтобы защитить Януковича от международного осуждения. Об этом журналистам сказали консультанты, которые принимали участие в этой работе. Именно Манафорт разработал стратегию и нанял лоббистов, юристов и PR-консультантов разного политического спектра. И отчет компании Skadden был частью его стратегии.

В нем приводились контраргументы против международной критики, с которой столкнулся Янукович после заключения Юлии Тимошенко без основательных доказательств. Издание отмечает, что такие услуги американских фирм для иностранных правительств раньше не привлекали большого внимания регуляторных органов США. Но это изменилось благодаря Манафорту и его роли в качестве главы избирательного штаба Дональда Трампа в 2016 году после многих лет работы на российских и украинских олигархов, а также на политические партии. В Департаменте юстиции и сам Манафорт пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal писало, что Манафорт более 10 лет работал на российского олигарха Дерипаску. Их сотрудничество касалось Украины, Грузии, Черногории и других стран, которые Кремль считает своей "сферой влияния".

Ранее сообщалось, что журналисты Associated Press нашли доказательства получения Манафортом средств из "черной кассы" Партии регионов. Как отмечалось в материале агентства, речь идет о выплатах, осуществленных в 2007 и 2009 годах.

21 марта, народный депутат Сергей Лещенко представил документы, которые, по его словам, раскрывают механизм получения Полом Манафортом средств из "черной кассы" Партии регионов. По мнению Лещенко, выплаты в пользу Манафорта осуществлялись с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации, в частности - через финансовый счет офшорной компании в Кыргызстане. По материалам: ZN.UA /