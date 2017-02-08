Следственный комитет РФ открыл очередные дела против ВСУ и Нацгвардии

В среду, 8 февраля, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии за якобы обстрелы жилых и административных зданий на территории Донецкой области. Данную информацию обнародовал пресс-центр российского ведомства на официальном сайте.

"В период с 4 по 6 февраля текущего года лицами из числа военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины на территории Донецкой области произведены многочисленные артиллерийские обстрелы, в результате которых повреждены десятки жилых домов и административных зданий, а также линии электропередач и железнодорожный подвижной состав", - говорится в сообщении.

Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК России, возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

"Киевская власть продолжает незаконно, в нарушение минских договоренностей и вытекающих из них обязательств о прекращении огня, активно наращивать свое военное присутствие вдоль линии соприкосновения, стягивая туда дополнительные силы, в том числе подразделения 79-й отдельной десантной штурмовой бригады, а также националистические батальоны "Донбасс" и полка "Азов", - считают в СК РФ.

Также на сайте СК России говорится, что открыты уголовные дела против высшего политического и военного руководства Украины за "преступные приказы на уничтожение мирного населения". Дела открыты на министра внутренних дел Арсена Авакова, министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба Министерства обороны Украины Виктора Муженко и других украинских военачальников.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Следственный комитет России заочно предъявил обвинение лицам, которые фигурируют в делах о "нападении" на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах.