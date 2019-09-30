Следующим президентом ПАСЕ станет Рик Дамс

Следующим президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) станет Рик Дамс. Об этом сообщил один из членов украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По его информации, такое решение было принято на сессии ПАСЕ в понедельник, 30 сентября. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Стоит отметить, что Дамс вступит в должность в 2020 году. Дело в том, что полномочия действующего президента ПАСЕ Мари-Лилиан Паскье истекают в январе 2020 года. Согласно процедуре, право продолжить кандидатуру переходит к группе либералов.

Справка: Рик Дамс - член бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2007 года. Он входит в группу Альянса либералов и демократов для Европы. В настоящее время он является членом комитета по правовым вопросам и правам человека; комитета по политическим вопросам и демократии: комитета по институциональным вопросам.

NewsOne

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