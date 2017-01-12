Слова и дела Рекса Тиллерсона

В комитете по иностранным делам Сената США 11 января проходят слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона, предложенной избранным президентом Дональдом Трампом на пост государственного секретаря. Ожидается, что Тиллерсона спросят о деловых связях с Россией, создающих риск конфликта интересов, и о том, как он намерен ликвидировать свои активы.

Выдвинув кандидатуру бывшего главы ExxonMobil — крупнейшей публичной (то есть без государственных ограничений размещающей свои акции на фондовых рынках) нефтяной компании мира — на пост государственного секретаря США, новоизбранный президент Дональд Трамп дал всем понять, что, очевидно, он намерен придерживаться обещаний, данных во время предвыборной кампании, — восстанавливать отношения Вашингтона с Москвой.

Журнал Forbes в начале 2016 года поместил Рекса Тиллерсона на 25-е место в рейтинге самых могущественных персон мира (годом ранее он занял в этом же рейтинге 20-е место). С 1 января 2017 года Тиллерсон покинул пост директора ExxonMobil, который занял его преемник Даррен Вудс. Ранее были опубликованы данные, что большая часть полумиллиардного состояния Тиллерсона вложена в акции этой нефтедобывающей компании, которые он планирует продать. Оставшуюся часть капитала — примерно 180 миллионов долларов — Тиллерсон намерен передать в доверительный траст. В случае утверждения его в должности госсекретаря он также будет вынужден выйти из совета директоров ряда научно-исследовательских и общественных организаций и отказаться от бонуса в 7 миллионов долларов, который полагается ему в качестве выходного пособия.

Тиллерсон, как глава ExxonMobil, заключал крупнейшие сделки в Москве и Санкт-Петербурге еще в 90-х годах прошлого века. Именно тогда, по некоторым данным, он близко познакомился с нынешним главой российской государственной корпорации «Роснефть» Игорем Сечиным, в те годы работавшим в городской администрации Петербурга вместе с Владимиром Путиным. В 2014 году на собрании акционеров «Роснефти» Сечин заявил, что Рекс Тиллерсон — именно тот человек, с которым он, несмотря на все международные санкции, «с радостью бы проехался на мотоциклах по дорогам Соединенных Штатов».

Уже в 1998 году Рекс Тиллерсон возглавил российско-американскую компанию Exxon Neftegas, зарегистрированную на Багамских островах. В те же 90-е годы, представляя интересы ExxonMobil в России, Тиллерсон добился соглашения с российскими властями по созданию международного консорциума для разработки проекта «Сахалин-1». Главным оператором этого предприятия, считающегося крупнейшим по объему прямых иностранных инвестиций в Россию (более 4 с половиной миллиардов долларов к началу 2006 года), стала та самая дочерняя компания ExxonMobil под названием «Эксон Нефтегаз Лимитед», имеющая 30 процентов акций проекта. В консорциум входят также «Роснефть» (20 процентов), индийская государственная корпорация Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) и ряд других партнеров.

В 2011 году возглавляемая Рексом Тиллерсоном ExxonMobil подписала с корпорацией «Роснефть» соглашение на 500 миллиардов долларов, в соответствии с которым она получала доступ к месторождениям углеводородов на российском арктическом шельфе, в обмен на гарантированные инвестиции российской стороны в некоторые проекты ExxonMobil в третьих странах мира.

В течение всех последних лет Рекс Тиллерсон выступал за восстановление отношений между Западом и Москвой и сближение США с Россией — возможно, не в последней степени потому, что он одним из первых ощутил на себе и своем бизнесе болезненный эффект от американских санкций, введенных против Кремля в ответ на российскую аннексию Крыма и поддержку вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Контракт 2011 года, замороженный правительством США, по некоторым данным, обошелся ExxonMobil в общей сложности в 600 миллиардов долларов убытков.

Несмотря на то что у 64-летнего Тиллерсона нет опыта государственной службы, в первую очередь на поприще дипломатии, он неоднократно комментировал действия России на мировой арене и поведение ее лидеров. Если Сенат США все-таки утвердит его в должности госсекретаря, ему придется решить, как реагировать в дальнейшем на ряд очень острых вопросов и проблем.

Тиллерсон и Путин

С момента прихода президента России Владимира Путина к власти в 2000 году Рекс Тиллерсон лично встречался с ним очень много и стал одним из двух иностранных нефтяных «магнатов», которых Путин наградил российским орденом Дружбы. Это произошло 21 июня 2013 года в Санкт-Петербурге на экономическом форуме.

Как подчеркивает в интервью изданию Wall Street Journal Джон Хэмр, бывший заместитель министра обороны США при президенте Билле Клинтоне, Тиллерсон, возможно, провел вместе с Путиным больше времени, чем какой-либо другой известный американец, за исключением бывшего госсекретаря Генри Киссинджера.



Тиллерсон и санкции против России

Подавляющее большинство оценок и комментариев, высказанных Рексом Тиллерсоном в отношении Москвы, касались исключительно финансово-деловой сферы. Однако после того, как уже упомянутый контракт ExxonMobil с «Роснефтью» о совместной добыче углеводородов в российской Арктике сорвался в связи с началом действия санкций против России, Рекс Тиллерсон подверг критике сам механизм их действия, как «орудие чужих геополитических интересов»:

— В целом мы не считаем их эффективными до тех пор, пока они не имеют всеобщего характера, а добиться этого крайне сложно. Мы поэтому всегда призываем людей, принимающих подобные решения, задуматься об огромном двустороннем ущербе, который они причиняют конкретным людям, страдающим от введения любых санкций, притом что они, повторю, в силу неэффективности редко достигают результата, — заявил Текс Тиллерсон на собрании акционеров ExxonMobil в 2014 году.



Тиллерсон и критика в адрес России

Несмотря на то что Тиллерсон всегда всячески воздерживался от любой публичной критики действий Кремля и лично президента Владимира Путина, в 2008 году, будучи приглашен на Санкт-Петербургский экономический форум, он заявил, что Россия должна срочно улучшить работу своей юридической системы и поставить во главу главенство права. «В сегодняшней России нет уважения к закону, — сказал он. Однако, по мнению наблюдателей, такая критика в то время полностью укладывалась в русло объявленной тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым кампании борьбы с «правовым нигилизмом».



Кроме того, несмотря на частое тесное общение с Владимиром Путиным и высшими кремлевскими чиновниками, в 2007 году Рекс Тиллерсон публично посетовал на непрозрачность многих решений российских властей: «Я не знаю, в состоянии кто-либо вообще понять в целом, почему правительство России поступает иногда так, как оно поступает».

Карл Шрек, Александр Гостев

Радио Свобода, США

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