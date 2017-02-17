Слова Захарченко о захвате украинских городов заставили Кремль сделать заявление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова боевика Александра Захарченко о силовом захвате украинских городов являются эмоциональными и несоответствующими Минским соглашениям.

В частности, Песков заявил: "Безусловно, такие заявления - они не в русле минских договоренностей. С другой стороны, наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы констатируем сейчас на линии разделения и которая возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил, отдельных отрядов, которые, трудно сказать насколько и в какой степени, контролируются украинскими вооруженными силами, и продолжающимися

В Час Пик

http://vchaspik.ua