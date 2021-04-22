Уряд Словаччини прийняв рішення вислати з країни трьох російських дипломатів. Вони повинні покинути країну протягом семи днів.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, передає телеканал ТА3.

"Словаччина висилає трьох російських дипломатів. Вони повинні покинути Республіку протягом найближчих семи днів", - заявив він.

При цьому прем'єр уточнив, що перед тим, як прийняти рішення про висилку російських дипломатів, уряд ретельно вивчив інформацію спецслужб.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Чехія висунула ультиматум з вимогою повернути своїх дипломатів до Москви, він закінчився сьогодні, і Прага оголосила про скорочення чисельності російської дипмісії.

