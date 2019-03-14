Словацкому мультимиллионеру предъявили обвинение в убийстве журналиста

Самому богатому бизнесмену Словакии Мариану Кочнеру предъявили обвинение в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом сообщает издание Aktuality.sk.

В феврале 2018 года 27-летнего словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесту нашли мертвыми в их доме в населенном пункте Велька Мача возле города Трнава. По данным полиции, журналист умер от выстрела в грудь, а его девушка - в голову. Правоохранители сообщили, что убийство совершили в период между 22 и 25 февраля, и оно было связано с профессиональной деятельностью погибшего. Через несколько дней полиция Словакии задержала семерых подозреваемых в убийстве.

Мариан Кочнер - один из фигурантов материалов Куцяка, против которого журналист подавал уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз. Полиция тогда закрыла дело, даже не допросив Кочнера. Мультимиллионера считают приближенным к партии власти SMER.

Следователи предъявили обвинение Кочнеру более чем через год после резонансного убийства. Сейчас известно, что следователи считают, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.

По материалам: Украинская правда