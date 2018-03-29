Словения отозвала своего посла из Москвы для консультаций

Правительство Словении отозвало своего посла в России для консультаций в связи с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Карл Эрьявец, сообщает STA.

"Правительство в четверг отозвало посла Словении в России Приможа Шелиго для консультаций в связи с мартовским нападением при помощи нервно- паралитического вещества на российского двойного агента Сергея Скрипаля в Англии", - говорится в сообщении.

Посол уже находится в Словении и в четверг проведет переговоры в Министерстве иностранных дел. Читайте также: Мир отреагировал не только на химатаку, а и на агрессию РФ в целом - Джонсон

Как сообщалось, по состоянию на 29 марта уже около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевого химического вещества в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен экс- офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль.