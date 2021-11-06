Служба державної безпеки Грузії заявила, що Саакашвілі планує державний переворот

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про заплановані безлади на мітингу прихильників Саакашвілі 6 листопада. Згідно з даними силовиків, експрезидент планує організувати в країні переворот.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє грузинський Перший канал.

Учасники акцій протестів у Грузії на підтримку експрезидента Міхеїла Саакашвілі, нібито, планують блокування будівель державних установ. Організацією заколоту, нібито, з в'язниці керує Саакашвілі, заявив у суботу представник СДБ Грузії Бача Мгеладзе.

"Ці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади, планує засуджений Міхеїл Саакашвілі, який дає вказівки лідерам різних опозиційних партій, котрі відвідують його у виправній колонії. Служба державної безпеки відповідно до законодавства вживає заходів задля запобігання злочину. Злочинці будуть притягнуті до суворої відповідальності за законом", - сказав Мгеладзе.

5 листопада голова опозиційного Об'єднаного національного руху Ніка Мелія закликав прихильників до дій, оскільки "життєві показники колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі погіршуються". Зокрема, він закликав прихильників відвідати суботній мітинг біля в'язниці N12 міста Руставі.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього порушено низку кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політичним в'язнем.

29 жовтня голова уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі виключив можливість передачі Саакашвілі Україні.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі також заявила, що відмовляється використовувати повноваження, які вона має, та помилувати Саакашвілі.



