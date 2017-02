Смерть Ким Чон Нама наступила от боевого отравляющего вещества, которое используется в химоружии

Малазийская полиция сообщила, что субстанция, которая была применена для убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама идентифицирована, как Ви-Экс агент.

Об этом сообщает агентство Reuters.

JUST IN: Malaysian police says chemical substance used in murder of Kim Jong Nam identified as 'VX nerve agent'- Reuters World (@ReutersWorld) 24 февраля 2017 г.

Ви-Экс (VX) - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно- паралитического действия. Это самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии. Вещество было создано в 1955 году в Великобритании. Изначально разрабатывалось как пестицид, однако, из-за крайне высокой токсичности, не нашло применения в сельском хозяйстве.

Напомним, во вторник, 14 февраля, стало известно, что Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит в Малайзии с помощью яда. Ким Чон Наму попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу, но по дороге он умер.

По подозрению в убийстве задержали уже четырех человек. Также сообщалось, что Ким Чон Нама мог убить сотрудник северокорейского посольства.

Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.