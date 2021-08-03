Смерть Шишова: ЄС подякував Україні за швидкий початок розслідування

В Євросоюзі подякували владі України за швидкий початок розслідування смерті одного із засновників Білоруського дому Віталія Шишова.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Політик нагадав, що він допоміг багатьом опозиціонерам Білорусі уникнути репресій режиму Олександра Лукашенка.

"Шокований повідомленнями про те, що білоруський активіст Віталій Шишов був знайдений повішеним у київському парку, - написав Боррель в своєму Twitter.

Політик зазначив, що Шишов допоміг багатьом уникнути репресій з боку режиму Лукашенка.

"Хочу подякувати українській владі за швидкий початок розслідування його смерті, включаючи можливе вбивство, - додав глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо про зникнення Віталія Шишова - він не повернувся з ранкової пробіжки. Його пошуком займалися правоохоронці і активісти.

Вранці 3 серпня Шишова знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Поліція зараз розглядає дві версії смерті Шишова, серед них - приховування умисного вбивства.