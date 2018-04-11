СМИ: Главный штаб армии Асада экстренно эвакуировали из-за угроз Трампа

В Сирии из-за возможных ракетных ударов со стороны США был эвакуирован главный штаб правительственной армии.

При этом место, в которое его отправили, на данный момент неизвестно. Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на Сирийскую группу по мониторингу прав человека, базирующаяся в Лондоне, передает "Радио Свобода".

Кроме того, самолеты авиации Асада были переброшены на российскую базу Хмеймим. По данным источника в ООН, ракетные удары США и Франции могут не коснуться российских баз в Хмеймими и Тартусе.

Напомним, накануне появилась информация, что президента Сирии Башара Асада с его семьей эвакуируют в Тегеран из-за подготовки США к удару по военным объектам. Кроме того сообщалось, что среди сирийского руководства царит паника.