СМИ назвали имя возможного информатора спецслужб США, "эвакуированного" из России

В США обнаружился след "пропавшего" сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, в котором заподозрили информатора спецслужб США, пишет "Коммерсант".

Ранее издание со ссылкой на российские телеграм-каналы сообщало, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в том году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

После пропажи уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи (ст. 105 УК) было возбуждено одним из управлений СКР по Москве после соответствующей доследственной проверки, уточняет "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

"Расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране", - говорится в материале.

Издание ссылается на сайт The Washington Post, где в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, в том числе из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.

The New York Times сообщила, что ЦРУ десятки лет назад завербовала и тщательно подготовила российского чиновника среднего уровня, который быстро пошел вверх и в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня.

Ее источники говорят, что он стал самым важным и оберегаемым активом ЦРУ, когда в Вашингтоне в 2016 году узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США.

Когда в ходе расследования этого вмешательства СМИ начали узнавать о существовании такого источника, в конце 2016 года было принято решение его эвакуировать, пишет газета.

В то же время, телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщил, что указанный в сообщениях CNN и New York Times российский шпион открыто проживает в районе Вашингтона под своим именем, но находится под охраной американского правительства.