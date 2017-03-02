СМИ назвали причину отзыва посла Молдовы в России

Между президентом и премьер-министром Молдовы разгорелся конфликт.

Причиной отзыва посла Молдовы в России Дмитрия Брагиша является противостояние между президентом страны Игорем Додоном и премьер-министром Игорем Филипом, которые выступают с пророссийских и проевропейских позиций соответственно.

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источники в Кишиневе.

Так, высокопоставленный источник в администрации президента Молдовы рассказал, что отзыв посла в России стал ответом на жесткую позицию Додона против назначения дипломатическими представителями в ряд стран кандидатов, предложенных кабинетом министров. Среди них были одобренные правительством претенденты на должности послов в США, Китае, Австрии, Франции, Великобритании, а также постпреда Молдовы в ООН.

"Было две беседы за последние дни. Филип приходил к Додону и жестко говорили по послам. Премьеру было сказано, что даже если те, кого предлагает правительство, получат агреманы, Додон будет против тех, кто не будет защищать интересы страны", - рассказа источник.