СМИ опубликовали файл с паспортными данными подозреваемого в отравлении Скрипалей Боширова

На файле Боширова также есть штамп "сведений не дававать

В документах Руслана Боширова, которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, есть такие же пометки со штампом "Сведений не давать", как и у другого подозреваемого Александра Петрова. Об этом сообщает издание "Проект" со ссылкой на файл из информационной системы "Российский паспорт".

На документе - те же пометки, что и в паспортном файле Александра Петрова. На файле Боширова также есть штамп "сведений не давать".

Перед этим Bellingcat сообщал, что такая пометка может свидетельствовать о том, что файл с паспортной системы может принадлежать лицу, связанному со спецслужбами РФ.

Отмечается, что на штампе указан тот же номер телефона, который, вероятно, принадлежит Минобороны РФ. На файле Петрова также есть пометка "есть письмо, сс", что можно расшифровать как "совершенно секретно".

Документ, опубликованный изданием "Проект", отсканирован плохо, но на нем также можно разглядеть одну "с".

"В файле Боширова указано, что он получил паспорт по причине "непригодности" старого в октябре 2010 года (Петров -"взамен испорченного" в 2009 году). В документе также содержится номер якобы старого паспорта Боширова.

Как ранее писали The Insider и Bellingcat, у Петрова номер старого паспорта оказался фальшивым - в паспортной базе данных нет записи с таким номером", - сообщает "Проект".

"Боширов получал новый паспорт в том же отделении УФМС, что и Петров - No 770001. Как писал The Insider, паспорта там получают сотрудники силовых служб.

Кроме того, как и у Петрова, в файле Боширова нет никаких данных о выданном ему загранпаспорте, что противоречит обычной практике", - отмечает издание.