СМИ: семья кандидата на пост посла США в России имеет бизнес в РФ

Семья бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмена, который рассматривается в качестве кандидата на пост американского посла в Москве, имеет бизнес на территории России, сообщает издание The Salt Lake Tribune. Ранее официальный представитель Белого дома на условиях анонимности рассказал, что кандидатура господина Хантсмена действительно рассматривается. На прошлой неделе состоялась встреча Джона Хантсмена с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном по этому вопросу, переговоры еще идут.

Джон Хантсмен — сын миллиардера Джона Хантсмена-старшего. Именно он основал компанию Huntsman International LLC, которая занимается производством и поставками химической продукции и имеет представительства в России. Семейная химическая империя была одной из первых американских компаний, которые стремились наладить деловые связи после окончания холодной войны. Сам экс-губернатор также был частью семейной бизнес-империи. В 1994 году, будучи заместителем председателя Huntsman Group, Джон Хантсмен заявлял, что целью их компании было создании свободной рыночной торговли в пространстве бывшего Советского Союза. Huntsman International входит в число компаний, в отношении которых введены штрафные санкции. В связи с этим в компании отмечали, что «в сегодняшней ситуации слишком трудно продолжать работать», но они готовы рассмотреть этот вопрос, если «среда улучшится».

С 2005 по 2009 годы Джон Хантсмен был губернатором штата Юта. При этом на посту он имел высокий рейтинг одобрения населения — около 90%. Также он выступал в поддержку предпринимательства и проводил реформы в налогообложении, за что и был назван одним из лучших управленцев в США. Во время президентской гонки в прошлом году Джон Хантсмен призывал республиканцев объединиться вокруг Дональда Трампа. Он отмечал, что у бизнесмена есть шанс встряхнуть американскую политику.

Сам Джон Хантсмен, как отмечает издание, смотрит на перезагрузку отношений с Россией с некоторым скептицизмом. Ранее он выступал за сотрудничество с Россией по контролю над вооружениями, но заявлял, что между США и Россией отношения следует рассматривать «более объективно».

Что касается самого факта смены посла США, то нынешний посол в России Джон Теффт не получал директиву об отъезде из России. Исполнительный директор консалтинговой компании Kissinger Associates, в прошлом директор по России в Совете национальной безопасности при администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в интервью «Ъ» высказал мнение, что вопрос о смене посла «несвоевременный».