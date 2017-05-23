СМИ: Трамп обращался к разведке с просьбой отрицать его связи с Россией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обращался с просьбой к двум высокопоставленным сотрудникам разведывательного ведомства отрицать любые свидетельства о связях его предвыборной кампании с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию источников The Washington Post.

При этом директор Национальной разведки США Дэн Коатс и глава Агенства национальной безопасности Майкл Роджерс отказались подчиняться просьбе Трампа, поскольку посчитали ее неуместной.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Дональд Трамп назвал расследование, целью которого является установление связей его компании с правительством Российской Федерации, и скандалы, сопровождаемые утечками информации в средства массовой информации, "охотой на ведьм", которая направлена против него лично.

Известно, что во вторник, 16 мая, NYT опубликовала информацию о том, что Трамп попросил директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми остановить расследование против его советника Майкла Флинна. Данное обвинение является очень серьезным, если оно будет подтверждено, его можно расценивать как вмешательство в следствие.