СМИ узнали стоимость инаугурационного костюма Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон был одет во время проведения церемонии инаугурации в костюм стоимостью 450 евро. Как сообщает Reuters, его жена Бриджит взяла свой костюм напрокат.

"Тот факт, что в команде Макрона раскрыли детали относительно стоимости его темного костюма для инаугурации, и то, что лавандовый наряд от Луи Виттона на его жене Бриджит был взят напрокат из дома моды, сам по себе заслуживает внимания", - отмечается в сообщении.

ЕРА

Консерватор Николя Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы, получил прозвище "bling-bling president" за свой показной образ жизни.

ЕРА

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон пришла на его инаугурацию 14 мая в наряде, напоминающем образ первой леди США Мелании Трамп.