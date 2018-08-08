СМИ: в Хельсинки Путин тайно передал Трампу пакет документов с предложениями

Документ был передан Трампу в ходе двухчасовых переговоров лидеров государств, происходивших тет-а-тет в Хельсинки. Документ назван "Диалог по проблеме контроля над вооружениями".

Об этом сообщило американское издание Politico, которое утверждает, что источником утечки документа являются российские официальные лица, причастные к организации встречи.

Согласно тексту документа, Москва выразила готовность к нормализации отношений двух стран в сфере контроля над вооружениями. В частности, в перечне предложений содержится идея о продлении на 5 лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает размер ядерных арсеналов. Этот договор, подписанный Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, рассчитан на десять лет с возможным продлением еще на пять лет по взаимной договоренности. Он ограничивает число развернутых ядерных зарядов и носителей ядерного оружия.

Также в переданном Путиным Трампу перечне предложений содержится идея о подписании нового договора, ограничивающего размещение вооружений в космосе.

В документе предусматривается создание механизма консультаций, которые предусматривают проведение переговоров в формате "2+2" между главами оборонных и внешнеполитических ведомств России и США.

Кроме того, Кремль представил инициативу о начале экспертных консультаций для выявления "дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями".

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа. Представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что Трамп не получал никаких предложений от Путина в письменном виде.

Напомним, встреча между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялась в Хельсинки 16 июля. На пресс-конференции Трамп ни разу не упомянул об Украине. Путин заявил, что США считают незаконной аннексию Крыма, и призвал Вашингтон давить на Киев для выполнения Минских соглашений.