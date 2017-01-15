СМИ: в окружении Д.Трамп опровергли информацию о возможной встрече с В.Путиным

Окружение избранного президента США Дональда Трампа опровергло сообщения СМИ о встрече будущего американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, которую якобы планировалось провести в Рейкьявике после вступления республиканца на пост. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.

Ранее в воскресенье газета The Sunday Times сообщила, что избранный президент США хотел бы встретиться с российским лидером в Рейкьявике через несколько недель после вступления в должность. По информации издания, во время возможных переговоров Д.Трамп планирует начать работу над соглашением об ограничении ядерных вооружений.

Москва, как утверждает The Sunday Times, намерена согласиться на саммит двух лидеров.

Глава МИД Исландии Гудлейгур Топ Тордарсон, по данным газеты Morgunblaðið, уже заявил о готовности властей страны помочь в организации переговоров.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике через несколько недель после вступления в должность.