СМИ: В Сирии произошла вторая химатака, есть жертвы

По данным немецкого журналиста Рьопке, атака произошла в городе Латаминах, который контролирует сирийская оппозиция, погибли три человека, 25 ранены

Правительственные силы Сирии нанесли новый авиаудар по оппозиции с применением химического оружия. Об этом сообщает немецкий журналист Джулиан Рьопке в Twitter.

По его словам, атака произошла в городе Латаминах, который находится под контролем сирийской оппозиции.

В результате этой атаки погибли три человека, еще 25 получили ранения.

На опубликованных фотографиях виден дым желтого цвета. Журналист отмечает, что это может быть свидетельством применения хлорина.

Во вторник, 4 апреля, в результате химической атаки в Сирии погибли, по последним данным, 100 человек, еще 300 пострадали. Среди жертв много детей. У многих пострадавших имелись признаки тяжелого химического отравления.

30 пострадавших были доставлены через границу в соседнюю Турцию, где три человека скончались.

Ранее сегодня сообщалось, что Германия направляет на нужды жертв гражданской войны в Сирии €1,17 млрд.

Представители России и Сирии, в свою очередь, отвергли какие-либо обвинения в использовании химического оружия в сирийской провинции Идлиб.