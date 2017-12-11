Смоленская катастрофа: В Минобороны Польши заявили о доказательствах взрывов на борту самолета

Министр обороны Польши Антони Мацеревич сообщил, что комиссия по расследованию Смоленской катастрофы нашла доказательства двух взрывов на борту самолета ТУ-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Мацеревич заявил, что комиссия Ежи Миллера, которая занималась расследованием Смоленской катастрофы при предыдущем правительстве, фальсифицировала данные полученных экспертиз, пытаясь не допустить распространения версии о взрыве, передает Польское радио.

"Мы имеем экспертизу, она сохранилась в материалах комиссии Миллера. И мы можем подтвердить, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Они точно описаны: их диаметр и место возникновения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что польская подкомиссия заключила, что левое крыло самолета с руководством Польши, который потерпел крушение в апреле 2010 года в небе под Смоленском (РФ), имеет признаки взрыва, а его разрушение началось еще до столкновения с березой.

Кроме того, министр Мацеревич ранее заявил, что польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета Ту-154, в результате аварии которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский. Впоследствии, правительственная подкомиссия подтвердила слова министра.