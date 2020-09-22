Сноуден погодився заплатити США $5 мільйонів від продажів мемуарів

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США (АНБ) Едвард Сноуден віддасть уряду США більше як 5 мільйонів доларів від продажів своєї книги "Особова справа" та від своїх публічних виступів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Міністерство юстиції США заявляє, що публікація мемуарів Сноудена порушує домовленість про нерозголошення інформації, яку він підписував, коли працював із ЦРУ та АНБ.

Позов, який пред'явили Сноудену, свідчить про те, що цей колишній співробітник АНБ, опублікувавши свою книгу, не дав її для попереднього перегляду в ЦРУ та АНБ. А це прямо суперечить зобов'язанням, які він на себе взяв.

А тому американське відомство вимагає від Сноудена повернути владі США всі доходи, отримані від продажу "Особової справи".

Зазначається, що Сноуден заробив на своїй книзі не менш як 4,2 мільйона доларів. А ще 1,03 мільйона доларів він заробив за 56 публічних виступів, на яких ділився зі слухачами секретною інформацією.

Наразі Сноуден та адміністрація президента США домовилися, що гроші, які той погодився виплатити, будуть зараховані на трастовий рахунок. За словами адвоката експрацівника АНБ, ця угода не означає, що влада США зможе негайно отримати ці 5 мільйонів доларів, адже Сноуден розраховує оскаржити рішення суду про його обов'язок "нерозголошення інформації".

Як повідомлялося, Сноуден 23 червня 2013 року вилетів із Гонконгу - після того, як Вашингтон став вимагати його видати, посилаючись на договір між країнами про екстрадицію злочинців. З 26 червня 2013 року Едвард Сноуден знаходиться в РФ.