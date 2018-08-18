Снова опоздал: Путин устроил танцы на свадьбе главы МИД Австрии

Российский президент Владимир Путин прибыл на свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль с незначительным опозданием. Об этом сообщает Oe24, пишет ЕП.

Церемония бракосочетания должна была начаться в 14:00 по местному времени, однако Путин прибыл в 14:08. Отмечается, что для президентского кортежа даже перекрыли шоссе, чтобы он успел прибыть на торжества из аэропорта в Граце.

Появилось видео приезда Путина на свадьбу главы МИД Австрии. Местные СМИ пишут, что церемонию пришлось начать позже запланированного, поскольку президент задержался pic.twitter.com/7n7ut0Uu1x

- Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018

Вблизи празднований стянули массивную охрану, спецназ и снайперов. Чтобы Путин попал на свадьбу задействовали 500 полицейских, а стоимость его визита для полиции составляет 250 тысяч евро.

Канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл раньше российского лидера.

Путин вручил главе внешнеполитического ведомства Австрии в день свадьбы роскошный букет. Вместе с президентом на торжество приехали бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков pic.twitter.com/joYXO3SOD9

- Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018

Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом и отметил, что это будет "личный визит на частный праздник, с которого не следует делать вывод об изменении внешнеполитической позиции Австрии".

После гуляний на свадьбе в Австрии Путин отправится в Германию на переговоры с Меркель. Встреча пройдет в правительственной резиденции в Мезеберге. А пока там тоже празднуют свадьбу pic.twitter.com/sjrzfT8dWo

- Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018

Путин после гуляний на свадьбе в Австрии отправился на переговоры с Меркель pic.twitter.com/5W7JW9sxBf

- Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018

Путин оставил пожелания молодоженам на капоте автомобиля pic.twitter.com/rVQ5xAVJdL