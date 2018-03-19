Собчак попросила Путина помиловать Сенцова и Кольченко

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась сегодня, передала ему папку с именами и фамилиями 16 политзаключенных и попросила президента помиловать их. В списке есть имена двух украинцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте предвыборного штаба Собчак.

"Сегодня в Кремле состоялась встреча всех кандидатов на должность президента России. Трансляцию события на федеральных каналах выключили, как только заговорила Собчак, которая просила о помиловании политзаключенных. В конце встречи Собчак передала Путину папку с именами и фамилиями", - отметили в штабе.

В список Собчак вошли активисты Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Валерий Парфенов, Алексей Политиков, Александр Соколов, Вадим Тюменцев и Юрий Староверов, работник Центрального научно- исследовательского института машиностроения "Роскосмоса", преподаватель Московского государственного технического университета Владимир Лапыгин, оппозиционеры Сергей Мохнаткин и Сергей Резников, брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег, авиадиспетчер Петр Парпулов, экс- глава службы безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин, украинский активист Александр Кольченко и режиссер Олег Сенцов.

Путин, как пишет сайт Собчак, пообещал рассмотреть просьбу.