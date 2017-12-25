Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах

Ксения Собчак предложила оппозицонеру Алексею Навальному стать ее доверенным лицом, если ЦИК зарегистрирует ее как официального кандидата

Журналистка Ксения Собчак написала в своем Instagram, что считает "чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей" недопуск Навального до участия в предстоящих президентских выборах и предложила политику стать ее доверенным лицом, сообщает "ДС".

"Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом", - отметила Собчак.

Ранее Центризбирком отказался допускать Навального до выборов.