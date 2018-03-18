Собчак прокомментировала итоги выборов президента РФ

Предвыборный штаб Ксении Собчак, которая и по данным экзит-полов, и по итогам продолжающегося подсчета голосов, занимает четвертое (из восьми) место на выборах президента РФ, зафиксировал более 200 нарушений в ходе волеизъявления.

При этом на 20 избирательных участках нарушения крайне серьезные и Собчак будет добиваться отмены результатов на этих участках. Несмотря на это, она заявила, что довольна своей избирательной компанией, в ходе которой посетила наибольшее по сравнению с другими кандидатами количество городов - 26.

Напомним, по всей России в течение всего дня фиксировались массовые нарушения во время голосования. Особенно часто были вбросы больших партий уже заполненных бюллетеней.

Считают в России голоса стремительно. Уже подбиты 45%. Путин лидирует, набирая 74,66%.

Кандидат от КПРФ Грудинин занимает второе место с 13,68% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,42% голосов.

Винница Реал

http://real-vin.com