Собчак зарегистрировали кандидатом в президенты России

Центризбирком России рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак и разрешил ей участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Центризбирком рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", и дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет на начало официальной кампании и сбор подписей в свою поддержку", - говорится в сообщении.

Как известно, Собчак, позиционирует себя как кандидат "против всех", она идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева.

Напомним, ранее Собчак предложила оппозиционеру Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на выборах в случае ее успешной регистрации в качестве кандидата. Собчак призвала все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае ее регистрации предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом.