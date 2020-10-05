Сьогодні стартує Нобелівський тиждень

Цьогорічних лауреатів Нобелівської премії розпочинають оголошувати сьогодні у Швеції. Нобелівський тиждень стартує оголошенням лауреата з медицини 5 жовтня і триватиме по 12 жовтня, передає УНН з посиланням на дані на сайті премії.

Початок трансляції оголошення Нобелівського лауреата з медицини запланований на 12:20 за київським часом.

Далі у графіку: Фізика - вівторок, 6 жовтня.

Хімія - середа, 7 жовтня Література - четверг, 8 жовтня Премія миру - п'ятниця, 9 жовтня Економіка - понеділок, 12 жовтня.