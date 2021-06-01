Сьогодні відзначається День захисту дітей

Сьогодні, 1 червня, відзначається Міжнародний день захисту дітей.

Свято затвердили в листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок, вперше відзначався в 1950 році.

День захисту дітей проводиться з метою привернути увагу дорослих до дотримання прав дітей на свободу думки, освіти, захисту від насильства та права на життя.

Батьки, як і держава повинні визнавати й дотримуватися прав і свободи дітей. Про це йдеться в Декларації прав дитини, прийнятій ООН в 1959 році.

У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для дітей. Серед них: конкурси з подарунками, концерти, всілякі виставкові та пізнавальні заходи.