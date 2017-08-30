Сомнительные мотивы вмешательства Макрона в дела Польши (Le Figaro, Франция)

Критические заявления Эммануэля Макрона о польской политике несправедливы и контрпродуктивны с точки зрения европейского строительства, считает эксперт Патрик Эдери.

Кажется, господин Макрон нашел виновника всех бед во Франции и в Европе. Это Польша. Еще во время предвыборной кампании, он сказал: «По истечение трех месяцев после моего избрания будет принято решение по Польше. Я заявляю это с полной ответственностью. Мы не можем терпеть страну, нарушающую все принципы Евросоюза». Прошло три месяца, а мы все еще слушаем эту болтовню.

Вернемся к фактам: Варшава четко выполняет Маастрихтские соглашения. Конечно, быстро развивающаяся экономика ей в этом помогает: в 2017 году ожидается рост на уровне 4% и безработица 5%. Кроме того, по просьбе НАТО Польша увеличивает расходы на оборону до 2% ВВП и недавно было принято решение о предоставлении дополнительных субсидий для польской армии. Таким образом, она выполняет все свои обязательства в области экономики и безопасности. Нужно отметить, что упреки, высказанные Макроном, намного серьезнее. «Европа создавалась на базе гражданских свобод, которые сегодня подрывает Польша». О каких свободах идет речь? Оппозиция выходит на демонстрации столько раз, сколько хочет. Никого не сажают в тюрьму за свои убеждения. Подавляющее большинство частных средств массовой информации, телевидение, газеты и журналы постоянно выступают с нападками на правительство.

Действительно, в последние два года Еврокомиссия регулярно обвиняет Польшу. Но Брюссель не имеет права осуждать, а только вести расследование. Суд Европейского союза ни разу не осудил Варшаву за факты, в которых ее обвиняют г-н Тиммерманс (первый заместитель председателя Европейской комиссии — прим.ред.) и Эммануэль Макрон. Кто-то скажет, что само польское гражданское общество осуждает свое правительство. Но два основных игрока гражданского общества — Церковь и профсоюз «Солидарность» — выступают на стороне правительства.

Иногда говорят о «массовых» протестах в Польше, но митинги оппозиции собирают менее 1% населения. Польское правительство было избрано демократическим путем и согласно опросам, если бы завтра состоялись новые выборы, оно было бы без проблем переизбрано.

Заявляя, что «польский народ заслуживает лучшего правительства», Эммануэль Макрон призывает своими пожеланиями к смене власти в Польше. Но в чью пользу? Франц Тиммерманс, отвечающий в Еврокомиссии за Польшу, выдвигает обвинения против Варшавы, имея в поручителях председателя Европейского совета г-на Туска. Эти два политика, близких к движению «Вперед, Республика», были членами партий, которые недавно потерпели болезненные неудачи на выборах. К тому же их возраст позволяет обоим вернуться в бизнес в своих странах. Более того, Туск является основателем главной оппозиционной политической партии в Польше.

Итак, подведем итоги: г-н Тиммерманс, который не является мировым судьей, а политическим лидером, чья партия набирает всего 5,7%, осуждает без суда, по его словам, демократически избранное правительство. Г-н Макрон, чьи аргументы основаны на обвинениях Тиммерманса, призывает к замене законного правительства государства-члена ЕС и НАТО. Замене, которая сыграет на руку партии главы Европейского совета Туска. Все эти три фигуры имеют одинаковую политическую окраску. Поэтому, мотивы изгнания Польши из ЕС являются, если не сказать, предвзятыми, то, по крайней мере, сомнительными. Более того, такое нескрываемое желание европейских лидеров усмирить звучащие диссонансом голоса (Греция, Венгрия, а теперь и Польша) может быть контрпродуктивным для европейского строительства на фоне Брексита. Разве это не усиливает чувство дефицита демократии европейских институтов в глазах граждан ЕС?

Патрик Эдери