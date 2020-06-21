Сотні хуліганів влаштували погром у німецькому Штутгарті

У німецькому місті Штутгарт в ніч на неділю, 21 червня, сотні хуліганів влаштували справжні погроми та поранили кількох поліцейських.
Про це повідомляє n-tv.
"Кілька годин уночі вирували у центрі Штутгарта вуличні погроми. Десятки груп молодих чоловіків руйнували вітрини і нападали на поліцію. Після того, як правоохоронці отримали допомогу, ситуація повільно заспокоїлась", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у безладах взяли участь десятки малих агресивних груп. Хулігани поранили кількох поліцейських.
"Ситуація повністю вийшла з-під контролю... Це було справжнє безчинство", - визнав прессекретар поліції Штутгарта.
Було розгромлено кілька магазинів, в тому числі на центральній торговій вулиці міста, з яких виносили товари, постраждали кілька автомобілів.
Заспокоїлась ситуація уранці, після того як в місто було стягнуто сили поліції з усієї федеральної землі Баден-Вюртемберг.
Поки нічого не відомо про причину такого безладу та точну кількість бунтівників. Поліція оцінює її у "кілька сотень". Також наразі не повідомляється, скільки людей було заарештовано. Для безпеки велика кількість поліції залишається у центрі міста.
Минулих вихідних у Штутгарті також відбулися сутички між переважно молодими людьми та поліцією, але не такі масштабні. Тоді говорили про те, що безлади влаштували ліві радикали.