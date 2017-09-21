Совбез ООН одобрил реформу миротворческих операций

Совет Безопасности ООН одобрил реформу механизма миротворческих операций, проводимых международной организаций.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Миротворческие операции должны проходить "ответственнее, прозрачнее и эффективнее", подчеркивается в резолюции, единогласно принятой членами Совбеза в среду, 20 сентября.

"Документ также предусматривает более активное участие Африканского Союза в таких миссиях - чтобы достичь "наивысшей действенности и результативности". В настоящий момент "голубые каски" ООН находятся преимущественно в Африке и странах Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, участвовавшей в заседании Совбеза, для эффективного планирования миротворческих миссий следует "четко представлять, чего именно они должны достичь".

Бюджет миротворческих операций ООН на 2017/2018 годы составляет 6,8 млрд долларов. Резолюция, принятая Совбезом, предусматривает частичное финансирование операций Африканского Союза из взносов ООН.