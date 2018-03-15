Совбез ООН проводит заседание по ситуации в Крыму

Совет безопасности Организации Объединенных Наций 15 марта проводит заседание по ситуации в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Твиттере.

Видеотрансляция мероприятия организована на сайте Организации Объединенных Наций.

На заседании Украина планирует привлечь внимание к аннексии Крыма, "нарушению прав человека, а также к необходимости усиления роли ООН в вопросе деоккупации украинского полуострова".

Во встрече запланировано участие представителей Меджлиса крымскотатарского народа и заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года - в годовщину аннексии Крыма.

1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.