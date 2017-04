Совбез ООН сегодня будет голосовать за обновленный проект резолюции по химатаке в Сирии

Совет Безопасности ООН в среду рассмотрит обновленный проект резолюции по химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун. Об этом сообщает Associated Press.

Проект подготовленный Великобританией, США и Францией.

Постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт сообщил вечером 11 апреля, что был представлен пересмотренный проект резолюции по Сирии, осуждающий химическую атаку и требующий полного сотрудничества в расследовании.

With US & France, UK has circulated revised draft resolution on #Syria condemning CW attack & requiring full cooperation with investigation- Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 11 апреля 2017 г.

Он добавил, что все члены СБ ООН должны поддержать данную резолюцию.

Отметим, что накануне Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию относительно химической атаки в Сирии. Против принятия резолюции выступила Россия.

Напомним, 4 апреля стало известно о применении химического оружия в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. В результате погибли более 86 человек. Кроме того, от отравления пострадали еще 300 человек. США возложили ответственность на силы президента Сирии Башара Асада. В Дамаске обвинения в атаке отвергли.

Президент США Дональд Трамп сказал, что после химической атаки в Идлибе он поменял свое мнение о Сирии и Асаде.

Reuters также написало, что самолеты, которые нанесли удар, могли принадлежать России или сирийскому правительству.

Минобороны РФ также опровергло сообщения о бомбардировке города Хан-Шейхун в Сирии.

США 7 апреля осуществили ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, которые базируются на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были осуществлены химатаки в провинции Идлиб.