Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за КНДР

Совет безопасности Организации Объединенных Наций сегодня, 4 сентября, проведет экстренное заседание в связи с очередным ядерным испытанием Северной Кореи.

Об этом сообщает пресс-служба миссии США при ООН.

"Посол Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Республики Корея потребовали чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН, которое состоится в открытом зале в ответ на ядерное испытание в Северной Корее".

Заседание начнется в 10:00 по местному времени.

3 сентября в КНДР заявили о создании водородной бомбы.